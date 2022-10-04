В Нижегородской области для семей мобилизованных отменили плату за детсады

Для семей мобилизованных жителей Нижегородской области отменена плата за детские сады и за школьное питание. Соответствующее решение принял губернатор региона Глеб Никитин, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"В рамках работы комиссии по мобилизации принял решение ввести дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных жителей Нижегородской области. <...> С этого месяца эту оплату отменяем для тех, у кого мобилизовали главу семьи", — написал он.

Компенсация детским садам региона будет предоставляться из муниципальных бюджетов. Также Никитин ввёл бесплатное питание для школьников мобилизованных. Учреждениям будут выплачивать компенсацию по аналогичной схеме. Вместе с тем, подчеркнул губернатор, прорабатывается вопрос отмены оплаты за дополнительное образование, кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях. Соответствующие поручения Никитин уже дал главам муниципалитетов и финансовому блоку правительства.