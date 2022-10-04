В Нижегородской области для семей мобилизованных отменили плату за детсады
Губернатор Никитин отменил плату за детсады для семей мобилизованных Нижегородской области
Для семей мобилизованных жителей Нижегородской области отменена плата за детские сады и за школьное питание. Соответствующее решение принял губернатор региона Глеб Никитин, об этом он сообщил в телеграм-канале.
"В рамках работы комиссии по мобилизации принял решение ввести дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных жителей Нижегородской области. <...> С этого месяца эту оплату отменяем для тех, у кого мобилизовали главу семьи", — написал он.
Компенсация детским садам региона будет предоставляться из муниципальных бюджетов. Также Никитин ввёл бесплатное питание для школьников мобилизованных. Учреждениям будут выплачивать компенсацию по аналогичной схеме. Вместе с тем, подчеркнул губернатор, прорабатывается вопрос отмены оплаты за дополнительное образование, кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях. Соответствующие поручения Никитин уже дал главам муниципалитетов и финансовому блоку правительства.
Ранее в России предложили единовременно выплачивать мобилизованным 500 тысяч рублей. Как подчеркнул лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ.
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