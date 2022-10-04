Лавров: Официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности

Призывая убивать российских граждан по всему миру, украинские политики показывают свою истинную неонацистскую сущность, которой уже вовсе не стесняются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров — об антироссийской позиции коллективного Запада. Видео © LIFE

"Официальные лица страны уже не стесняются своей неонацистской сущности, открыто призывая к убийству русских людей повсюду в мире", — сказал он.

Лавров также обратил внимание на то, как Запад заряжен в своём "антироссийском угаре", ведь у этих стран явно отсутствуют аргументы, подтверждающие их позицию. США и союзники, продолжил министр, пытаются запугать все остальные государства, прежде всего развивающиеся, угрозами, шантажом, требуют, чтобы те осуждали Россию.

Лавров объяснил, что лидеры США и их стран-союзников должны были сначала просто изложить свои мысли относительно того или иного международного события, а затем дать остальным самостоятельно определить, чьи аргументы они считают более убедительными — России и тех жителей Донбасса и Украины, которые не хотят оставаться под руководством неонацистского режима, или же коллективного Запада, провозгласившего Незалежную "светочем демократии" и поклявшегося воевать до последнего украинца, чтобы максимально ослабить или расчленить РФ, заключил министр иностранных дел.