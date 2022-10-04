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4 октября, 08:30

Шесть французских городов объявили бойкот ЧМ-2022 в Катаре

Париж, Марсель, Бордо, Лилль, Страсбург и Реймс собираются бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Globo со ссылкой на Городской совет французской столицы.

Указанные города не планируют организовывать общественные мероприятия, связанные с ЧМ-2022. В том числе у болельщиков не будет возможности смотреть матчи турнира на больших экранах в публичных зонах отдыха.

В Париже, Марселе, Бордо, Лилле, Страсбурге и Реймсе считают, что при организации чемпионата мира в Катаре существенным образом нарушаются права человека. Предстоящий мундиаль во Франции называют человеческой и экологической катастрофой.

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Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.

Обложка ©

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Роман Фейгин

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