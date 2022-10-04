ВСУ снова угодили в "огневой мешок", на этот раз в Херсонской области

ВСУ попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области: продвижение украинских войск здесь остановлено. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В районе Дудчан остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет", — цитирует его РИА "Новости".