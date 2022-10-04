ВСУ снова угодили в "огневой мешок", на этот раз в Херсонской области
Стремоусов: Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области
ВСУ попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области: продвижение украинских войск здесь остановлено. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В районе Дудчан остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет", — цитирует его РИА "Новости".
По его словам, также подразделения ВСУ встречают отпор и на других направлениях.
А накануне стало известно, что военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и оказались под огнём артиллерии. Украинская группировка была практически полностью уничтожена.
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