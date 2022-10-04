ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 08:31
113877

ВСУ снова угодили в "огневой мешок", на этот раз в Херсонской области

Стремоусов: Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области

ВСУ попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области: продвижение украинских войск здесь остановлено. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В районе Дудчан остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет", — цитирует его РИА "Новости".

По его словам, также подразделения ВСУ встречают отпор и на других направлениях.

У ВСУ на Запорожском направлении начался "снарядный голод"
У ВСУ на Запорожском направлении начался "снарядный голод"

А накануне стало известно, что военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и оказались под огнём артиллерии. Украинская группировка была практически полностью уничтожена.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar