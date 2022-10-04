Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.
"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — гласит один из пунктов документа.
Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Напомним, что на днях во время выступления в Кремле президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит. До этого и турецкий лидер Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина "дать шанс" переговорам с Украиной. Анкара даже выразила готовность стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом. В ответ на это президент России сказал, что наша страна сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины. Это Киев отказался от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.