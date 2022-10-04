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Опубликовано 4 октября 2022, 08:35
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Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — гласит один из пунктов документа.

Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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Напомним, что на днях во время выступления в Кремле президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит. До этого и турецкий лидер Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина "дать шанс" переговорам с Украиной. Анкара даже выразила готовность стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом. В ответ на это президент России сказал, что наша страна сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины. Это Киев отказался от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Марина Калегина
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