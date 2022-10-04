Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — гласит один из пунктов документа.