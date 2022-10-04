Задержаны владельцы сети Telegram-каналов, вымогавшие деньги у бизнесменов

Правоохранители задержали владельцев сети телеграм-каналов, публиковавших фейки о крупных бизнесменах и высокопоставленных лицах и вымогавших деньги за удаление этих материалов. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

Задержание интернет-мошенников, вымогавших деньги у бизнесменов и топ-менеджеров. Видео © Telegram / МВД: "МВД Медиа"

Злоумышленники собрали сеть каналов, суммарно насчитывавших 900 тысяч подписчиков, которые использовались для синхронного размещения заказных материалов с ложной информацией о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкорпораций, высокопоставленных должностных лицах. За удаление пострадавшие должны были перевести крупные денежные суммы на криптокошельки мошенников, а тем, кто однажды соглашался с требованиями, в дальнейшем приходилось платить ежемесячно.

Возбуждены уголовные дела по статье "Вымогательство". Задержаны и заключены под стражу 50-летний житель Москвы, который вовлёк в криминальный бизнес сына, а также уроженец города Ульяновска. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.