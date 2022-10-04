Бастрыкин поручил проверить признание гендиректора ЗАЭС о сотрудничестве с СБУ
Следователям СК РФ поручено провести процессуальную проверку в связи с опубликованной в СМИ информацией о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ", — сказано в записи.
Согласно предоставленной информации, Мурашов в мессенджерах передавал сведения о текущем состоянии дел на объекте, при этом осознавая, что обстрелы ЗАЭС ведутся со стороны ВСУ и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф писал, что Запорожская АЭС прекратила выработку энергии после обстрелов ВСУ. По словам главы Администрации Энергодара Александра Волги, сейчас ведётся работа по восстановлению инфраструктуры после тех ударов, которые были в течение полутора месяцев.