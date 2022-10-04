Бастрыкин поручил проверить признание гендиректора ЗАЭС о сотрудничестве с СБУ

Следователям СК РФ поручено провести процессуальную проверку в связи с опубликованной в СМИ информацией о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ", — сказано в записи.

Согласно предоставленной информации, Мурашов в мессенджерах передавал сведения о текущем состоянии дел на объекте, при этом осознавая, что обстрелы ЗАЭС ведутся со стороны ВСУ и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.