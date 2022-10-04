Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за публикацию интервью с Арестовичем

Мировой суд в Москве повторно оштрафовал стриминговый сервис Twitch за публикацию интервью с советником президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержались недостоверные сведения об ударах ВС РФ по территории Одессы. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судья Тимур Вахрамеев зачитал, что компания Twitch Interactive Inc повторно признана виновной по статье "Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ" и оштрафована на четыре миллиона рублей.

При этом представитель стриминга в суде подчеркнул, что на момент составления протокола Роскомнадзором указанное интервью было удалено, поэтому требовал прекратить дело за отсутствием состава правонарушения, но инстанция не согласилась с этим.