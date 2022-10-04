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4 октября, 09:16

Чемпионский бой в супертяжёлом весе между Джошуа и Фьюри сорвался

Поединок между экс-чемпионом мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и его соотечественником Тайсоном Фьюри, владеющим поясом WBC, не состоится. Об этом сообщает Boxing Scene со ссылкой на авторитетного промоутера Эдди Хирна, представляющего интересы Джошуа.

В середине сентября британские спортсмены договорились о проведении чемпионского боя, который был запланирован на 3 декабря. Впрочем, согласовать все детали контракта сторонам так и не удалось.

"К сожалению, бой отменён. В ответ на письмо с окончательным вариантом контракта нам сообщили, что мы не уложились в дедлайн. К тому же нам не хочется иметь дело с парнем, который публично называет Джошуа придурком", — сказал Хирн.

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к чемпионскому поединку против Фьюри

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к чемпионскому поединку против Фьюри

Джошуа проиграл два последних поединка украинцу Александру Усику. Их последний бой состоялся 21 августа в Саудовской Аравии.

Фьюри 21 августа объявил о завершении карьеры, но в начале сентября бросил вызов Джошуа. Титулом чемпиона мира по версии WBC он владеет с февраля 2020 года — после победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

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Getty Images / Francois Nel / Alex Livesey

Роман Фейгин

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