В Запорожье предположили, что СБУ шантажировала гендиректора ЗАЭС
Рогов предположил, что СБУ могла шантажировать гендиректора ЗАЭС Мурашова
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины не по своей воле: его могли шантажировать. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Мы же прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникации с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя, НАЭК (Национальной атомной энергогенерирующей компании. — Прим. Лайфа) "Энергоатом", подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны режима", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Рогов предположил, что, если у Мурашова был большой страх перед СБУ, значит они нашли механизмы шантажа, которыми можно было действовать.
Ранее Лайф писал, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ, после чего его выдворили на подконтрольную Киеву часть Запорожья. По словам Мурашова, ему было известно о повреждениях на АЭС, которые появились в результате обстрела с украинской стороны.
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