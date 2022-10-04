В Запорожье предположили, что СБУ шантажировала гендиректора ЗАЭС

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины не по своей воле: его могли шантажировать. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы же прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникации с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя, НАЭК (Национальной атомной энергогенерирующей компании. — Прим. Лайфа) "Энергоатом", подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны режима", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Рогов предположил, что, если у Мурашова был большой страх перед СБУ, значит они нашли механизмы шантажа, которыми можно было действовать.