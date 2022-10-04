Гоблин: Мнение Маска по Украине демонстрирует настроение американской буржуазии

Заявления главы SpaceX и Tesla Илона Маска об украинском кризисе показывают настроение американской буржуазии. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился известный публицист и блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Люди такого уровня просто так ничего не пишут и просто так ничего не делают. Илон Маск — это выразитель настроений и мнений определённой прослойки, представитель так называемого глубинного государства, то есть тамошней буржуазии, которая на самом деле правит США и не только. Ну вот такие мнения бродят среди богатых американцев, которые считают, что война не принесёт ничего хорошего", — поделился публицист.

При этом Пучков отметил, что план мирного урегулирования украинского конфликта от Маска для РФ не представляет какого-то весомого интереса, так как бизнесмен "не при власти". Собеседник также поддержал идею о закрытии вопроса по Крыму, а вариант с повторными референдумами в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях с участием представителей ООН назвал здравым, но несвоевременным предложением.

"Ну так присылали бы представителей ООН тогда, когда там готовилось голосование! Не захотели — до свидания! И рассматривать это всерьёз, как какие-то здравые предложения, никто не будет", — резюмировал собеседник.