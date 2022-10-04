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Опубликовано 4 октября 2022, 11:07
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Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман

Союзные войска планируют освободить Красный Лиман. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, в районе Кременной выстраивается достаточно серьёзная линия обороны, при этом противник не оставляет попыток, стараясь подходить с разных сторон, прощупывает, использует артиллерию.

"Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что <...> и там выдержим, и Красный Лиман освободим — это тоже наша задача", — сказал глава ДНР в эфире Первого канала.

Пушилин отметил, что ВСУ стягивали резервы для атаки на Красный Лиман в том числе с Артёмовского направления. Сегодня же подразделения республики на отдельных участках в самом Артёмовске уже фиксируют отступление противника и укрепляют свои позиции, подчеркнул он. По его словам, это в то же время не означает, что "прямо сегодня всё произойдёт" и город будет освобождён.

Народная милиция ДНР сообщила об усилении оборонной линии Кременной
Народная милиция ДНР сообщила об усилении оборонной линии Кременной

Ранее Пушилин заявил о стабилизации линии боестолкновения на Краснолиманском направлении. Он также отметил хорошую работу союзных сил.

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ТАСС / AP

Варвара Романова
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