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4 октября, 10:57

В центре Москвы мужчине разбили голову бутылкой за отказ одолжить деньги "на алкашку"

Мужчине разбили голову бутылкой в ходе потасовки в центре Москвы

Мужчине разбили голову бутылкой в ходе потасовки в центре Москвы, инцидент произошёл на Маросейке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пострадавший и один из задержанных рассказали о произошедшем инциденте. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент правоохранители задерживают участников драки. По словам пострадавшего, нападающих было шесть человек. Они попросили денег "на алкашку", а получив отказ, ударили его два раза бутылкой по голове. У самого потерпевшего кровь на одежде и раны на лице. При этом один из задержанных заявил, что пострадавший якобы сам да ещё и с ножом напал на компанию молодых людей.

"Я никого не бил, пускай смотрят видеодоказательства. Это он (пострадавший. — Прим. Лайфа) с ножом побежал на знакомого моего", — сказал задержанный, признав, что он вместе с приятелями действительно просил денег.

Стоит отметить, что изначально очевидцы сообщали о стрельбе. Но на месте выяснилось, что огнестрельного оружия у участников драки обнаружено не было.

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Ранее Лайф сообщал, что мужчина открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Позднее правоохранители задержали нападавшего.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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