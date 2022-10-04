В центре Москвы мужчине разбили голову бутылкой за отказ одолжить деньги "на алкашку"

На данный момент правоохранители задерживают участников драки. По словам пострадавшего, нападающих было шесть человек. Они попросили денег "на алкашку", а получив отказ, ударили его два раза бутылкой по голове. У самого потерпевшего кровь на одежде и раны на лице. При этом один из задержанных заявил, что пострадавший якобы сам да ещё и с ножом напал на компанию молодых людей.