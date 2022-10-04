"Всё самое необходимое": Мобилизованный россиянин раскрыл необходимый набор для призывника

Мобилизованный житель Балашихи Евгений Мацко перед походом в военкомат взял с собой только самое необходимое, в частности спальник и тёплые вещи. Об этом он рассказал телеканалу "360".

"Взял всё только самое необходимое. Потому что неизвестно, может, в поле спать придётся, может, в окопе", — сказал мужчина, перечислив, что положил в сумку спальник, сапоги, тёплые вещи и лекарства.

Мацко объяснил, что служил 11 лет назад во Внутренних войсках МВД РФ и по званию командир стрелкового отделения. На учения он отправится вместе со знакомыми. При этом родители мужчины переживают из-за решения сына, но он пообещал им вернуться домой живым и здоровым.