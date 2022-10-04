"Очередная ерунда": Песков ответил на слухи о принуждении Армении войти в Союзное государство
Песков назвал ерундой слухи о принуждении Армении присоединиться к Союзному государству
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что РФ принуждает Армению присоединиться к Союзному государству. Публикации об этом появились в армянских СМИ.
Ряд изданий утверждают, что российская сторона поощряет Баку для присоединения впоследствии Армении к Союзному государству. Пресс-секретарь главы государства опроверг эту информацию.
"Нет, это ерунда очередная", — сказал Дмитрий Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях ведение переговоров по мирному договору с Японией невозможно. Так он прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды, который сказал, что Токио сохраняет курс, направленный на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко