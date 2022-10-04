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4 октября, 10:38

"Очередная ерунда": Песков ответил на слухи о принуждении Армении войти в Союзное государство

Песков назвал ерундой слухи о принуждении Армении присоединиться к Союзному государству

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что РФ принуждает Армению присоединиться к Союзному государству. Публикации об этом появились в армянских СМИ.

Ряд изданий утверждают, что российская сторона поощряет Баку для присоединения впоследствии Армении к Союзному государству. Пресс-секретарь главы государства опроверг эту информацию.

"Нет, это ерунда очередная", — сказал Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева по переговорам

Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева по переговорам

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях ведение переговоров по мирному договору с Японией невозможно. Так он прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды, который сказал, что Токио сохраняет курс, направленный на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией.

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Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Александр Юнашев

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