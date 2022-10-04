Песков: РФ не хочет участвовать в ядерной риторике, в которой упражняется Запад
В Кремле отреагировали на публикацию Times о возможных ядерных испытаниях РФ в Чёрном море
Публикация газеты Times о том, что Россия якобы намерена провести ядерные испытания в Чёрном море, является одним из "упражнений в ядерной риторике", которыми сейчас часто занимаются разные западные СМИ, политики и главы государств. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В западных средствах массовой информации, у западных политиков, глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участия в этом не хотим", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, газета Times сообщила, что Североатлантический альянс предупредил союзников о том, что Россия, возможно, проведёт ядерные испытания в Чёрном море, продемонстрировав готовность применить оружие массового поражения. По данным издания, в НАТО считают, что такое развитие событий наиболее вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине.
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