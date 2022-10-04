Совфед одобрил закон "Единой России" о кредитных каникулах для участников спецоперации
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей.
"Мы максимально расширили список тех, кто может получить каникулы. Также закон распространяется на кредиты ИП. Льготный период устанавливается на период мобилизации или участия в СВО плюс 30 дней. Каникулы будут продлеваться в период нахождения воина на лечении. Требование о каникулах можно будет подать любым способом. Они устанавливаются автоматически по заявлению даже без подтверждающих документов. В период каникул запрещается начислять неустойки, пени и штрафы", — рассказал координатор направления "Экономика развития", заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
А ранее также стало известно, что ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных, Лайф разбирался здесь.
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