Совфед одобрил закон "Единой России" о кредитных каникулах для участников спецоперации

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей.

"Мы максимально расширили список тех, кто может получить каникулы. Также закон распространяется на кредиты ИП. Льготный период устанавливается на период мобилизации или участия в СВО плюс 30 дней. Каникулы будут продлеваться в период нахождения воина на лечении. Требование о каникулах можно будет подать любым способом. Они устанавливаются автоматически по заявлению даже без подтверждающих документов. В период каникул запрещается начислять неустойки, пени и штрафы", — рассказал координатор направления "Экономика развития", заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв.