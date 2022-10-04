Призванные осенью срочники попадут в подразделения, не связанные с участием в СВО

Военнослужащие, которых призовут осенью в рамках срочной службы, будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации на Украине. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции", — сказал он.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, призыв россиян на военную службу начнётся в ноябре, а увольнение в запас — с октября по декабрь. Более 2,7 тысячи комиссий заработают в этот период по всей стране. Так, добавил Шойгу, осенью 2022-го планируется призвать 120 тысяч человек, а это на семь с половиной тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года.