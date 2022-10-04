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4 октября, 10:13

Шойгу призвал не отказывать добровольцам в ходе мобилизации без серьёзных оснований

В ходе частичной мобилизации в военкоматы приходит большое количество добровольцев, и никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьёзных оснований. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьёзных оснований", — сказал он во время селекторного совещания.

Шойгу дал поручение Главному управлению контрольной и надзорной деятельности внимательно контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся в рамках частичной мобилизации.

Минфин предложил признать мобилизацию форс-мажором при исполнении госконтрактов

Минфин предложил признать мобилизацию форс-мажором при исполнении госконтрактов

Ранее глава Минобороны заявил, что более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Теперь мобилизованных должны обеспечить всем необходимым, назначить на воинские должности.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Варвара Романова

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