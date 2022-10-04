Шойгу призвал не отказывать добровольцам в ходе мобилизации без серьёзных оснований

В ходе частичной мобилизации в военкоматы приходит большое количество добровольцев, и никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьёзных оснований. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьёзных оснований", — сказал он во время селекторного совещания.

Шойгу дал поручение Главному управлению контрольной и надзорной деятельности внимательно контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся в рамках частичной мобилизации.