Шойгу призвал не отказывать добровольцам в ходе мобилизации без серьёзных оснований
В ходе частичной мобилизации в военкоматы приходит большое количество добровольцев, и никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьёзных оснований. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьёзных оснований", — сказал он во время селекторного совещания.
Шойгу дал поручение Главному управлению контрольной и надзорной деятельности внимательно контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся в рамках частичной мобилизации.
Ранее глава Минобороны заявил, что более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Теперь мобилизованных должны обеспечить всем необходимым, назначить на воинские должности.
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