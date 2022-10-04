Шойгу: Более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации
Более 200 тысяч человек уже прибыли в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек", — отметил министр.
Теперь мобилизованных должны обеспечить всем необходимым, назначить на воинские должности. Их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Одним из первых регионов, выполнивших план по частичной мобилизации, стал Крым, где в числе прочих получил повестку сын главы региона Сергея Аксёнова.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий