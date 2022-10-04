Шойгу: Более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации

Более 200 тысяч человек уже прибыли в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек", — отметил министр.