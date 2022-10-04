Воробьёв рассказал, какие меры принимаются в Подмосковье в рамках частичной мобилизации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах, принимаемых в регионе в связи с частичной мобилизацией. Так, в телеграм-канале он написал, что некоторые жители хотят стать добровольцами. Глава региона указал, что каждый подобный случай разбирается отдельно: власти Подмосковья связываются с этим человеком, после чего информация передаётся в администрацию округа и военный комиссариат.

Воробьёв рассказал о мерах, принимаемых в Подмосковье в связи с частичной мобилизацией. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"Также президент чётко дал понять, что все призванные должны проходить дополнительную военную подготовку. На прошлой неделе мы посетили мобилизационный пункт в "Авангарде" и парке "Патриот". Здесь ребята находятся 10–15 дней", — добавил глава региона.

Воробьёв добавил, что власти также передали снаряжение в Таманскую дивизию в Наро-Фоминске: очки, квадрокоптеры и тёплые спальники. На данный момент местные отраслевики совместно с командирами воинских частей в Ногинске, Коврове и Старице закупают для пунктов размещения вещи, нужные для поддержания достойных условий для солдат, подчеркнул губернатор.

Кроме того, Воробьёв отметил, что за 10 дней на горячую линию "122" поступило 52 тысячи звонков. Причём каждый второй вопрос связан с тем, кто именно подлежит мобилизации. Чтобы люди могли самостоятельно получить быстрый ответ, в "Телеграме" запущен бот @mo_infomobil_bot, где собраны ответы на популярные запросы, заключил глава Подмосковья.