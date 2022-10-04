Минфин предложил признать мобилизацию форс-мажором при исполнении госконтрактов

Согласно инициативе, компании не будут вноситься в реестр недобросовестных поставщиков, если причиной неисполнения контракта является мобилизация. С них также предлагается списать штрафы и неустойки. При этом ни в документе, ни в пояснительной записке не говорится, о какой мобилизации идёт речь: частичной или полной. В ответ на соответствующий запрос "Коммерсанта" в Минфине заявили, что подразумеваются оба варианта. В ведомстве также указали, что механизм не будет работать автоматически, так как при мобилизации не всегда наступает ситуация, при которой невозможно дальнейшее выполнение госконтракта.