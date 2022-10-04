Минфин предложил признать мобилизацию форс-мажором при исполнении госконтрактов
Министерство финансов России предложило признать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при госзакупках. Как считают в ведомстве, это позволит участникам закупочного процесса менять условия контрактов, если их исполнение оказалось невозможным из-за текущей ситуации. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале правовой информации.
Согласно инициативе, компании не будут вноситься в реестр недобросовестных поставщиков, если причиной неисполнения контракта является мобилизация. С них также предлагается списать штрафы и неустойки. При этом ни в документе, ни в пояснительной записке не говорится, о какой мобилизации идёт речь: частичной или полной. В ответ на соответствующий запрос "Коммерсанта" в Минфине заявили, что подразумеваются оба варианта. В ведомстве также указали, что механизм не будет работать автоматически, так как при мобилизации не всегда наступает ситуация, при которой невозможно дальнейшее выполнение госконтракта.
"Важно иметь в виду, что мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт может продолжать исполняться, в том числе нанятыми ИП работниками", — отметили в Минфине.
Ранее россиянам объяснили разницу между бронью и отсрочкой от мобилизации. Как подчеркнул юрист Леонид Ольшанский, "бронь не менее важна, чем вести танки в бой".
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