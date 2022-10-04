Лукашенко: Украина стянула к белорусской границе до 15 тысяч военнослужащих

Власти Украины беспокоятся по поводу возможности вступления Белоруссии в боевые действия. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности. При этом он обратил внимание, что именно Киев способствует напряжённости между странами. Так, по словам белорусского лидера, Украина стянула к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов, огневых позиций, а также устроила заграждения на дорожных направлениях.

"Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведёт оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", — указал Лукашенко.