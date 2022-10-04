БНТ: Один человек погиб при взрыве на оружейном заводе в Болгарии
Оружейный завод "Арсенал" в Болгарии. Обложка © Twitter / Novinite.com
Взрыв прогремел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал", который располагается в болгарском городе Казанлыке. Как сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), в результате трагедии погиб один человек.
Взрыв произошёл около 11:00 по местному времени. Пострадало также три человека. В каком состоянии они находятся и какие ранения получили, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в магазине "Оружейная палата" в городе Костанае на северо-западе Казахстана, который произошёл 3 сентября текущего года. В результате погибло четыре человека, семеро пострадали. От взрыва повреждения получили соседние здания и жилые дома. Причиной произошедшего стало воспламенение пороха.