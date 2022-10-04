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4 октября, 09:59

БНТ: Один человек погиб при взрыве на оружейном заводе в Болгарии

<p>Оружейный завод "Арсенал" в Болгарии. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/novinite_com/status/1577233119932911617?t=3ztavrhGZXp_PrBYC72DcQ&s=19" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Novinite.com</a></p>

Оружейный завод "Арсенал" в Болгарии. Обложка © Twitter / Novinite.com

Взрыв прогремел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал", который располагается в болгарском городе Казанлыке. Как сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), в результате трагедии погиб один человек.

Взрыв произошёл около 11:00 по местному времени. Пострадало также три человека. В каком состоянии они находятся и какие ранения получили, не уточняется.

Взрыв прогремел на химзаводе в узбекском городе Чирчик

Взрыв прогремел на химзаводе в узбекском городе Чирчик

Ранее Лайф рассказывал о взрыве в магазине "Оружейная палата" в городе Костанае на северо-западе Казахстана, который произошёл 3 сентября текущего года. В результате погибло четыре человека, семеро пострадали. От взрыва повреждения получили соседние здания и жилые дома. Причиной произошедшего стало воспламенение пороха.

Варвара Романова

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