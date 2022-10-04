Сервисы VK подготовили специальные "школьные" акции ко Дню учителя

Школьники и выпускники смогут поздравить своих педагогов с Днём учителя в рамках поздравительной акции VK. Для этого там подготовили специальные сервисы, сообщила пресс-служба компании.

"Ученики смогут через VK Мессенджер отправить учителям тематические поздравительные стикеры с хештегом #СпасибоУчитель, разработанные совместно с Советом учителей-блогеров при Общественном совете при Минпросвещения России", — сказано в пресс-релизе.

Для пользователей соцсети "ВКонтакте" будет доступна маска-викторина с разными случаями из школьной жизни, а также тематический стикерпак. В VK Музыке для педагогов подготовили плейлист "День учителя". VK Звонки добавили специальный "школьный" фон, а в VK Клипах с 5 по 12 октября учителя-блогеры будут публиковать образовательные клипы для детей по темам школьных предметов.

Также VK поддерживает конкурс "Учитель года России". Компания награждает педагогов в специальной номинации — за мастерство в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в школе. В 2022 году награду получил учитель истории и обществознания в гимназии им. Кузебая Герда Артём Малинин.

"В этом году Всенародное голосование конкурса "Учитель года России – 2022" проводилось с помощью чат-бота в VK Мессенджере. Победителем народного голосования стал Ахмед Ламаркаев, учитель русского языка и литературы в математической школе № 1 им. Х.И. Ибрагимова в Грозном. За него отдали голоса почти 26 тысяч человек. Трансляции финала конкурса доступны в официальном сообществе во "ВКонтакте", — рассказали в пресс-службе VK.

А в "Одноклассниках" будут доступны несколько активностей в рамках акции "Бесценный урок". Все желающие могут принять участие во флешмобе и опубликовать слова благодарности учителям и школьные фотографии. 5 октября на площадке РТУ МИРЭА школьники развернут полотно в знак признательности учителям.

Образовательная платформа "Сферум" подготовила цифровые подарки ко Дню учителя, которые помогут педагогам найти новый творческий подход в работе.