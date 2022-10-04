Стала известна стоимость трансфера лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в "Ахмат"

Стоимость трансфера нападающего Гамида Агаларова из "Уфы" в грозненский "Ахмат" составила сто миллионов рублей. Об этом в интервью на YouTube-канале "Коммент.Шоу" рассказал бывший наставник чеченской команды Андрей Талалаев.

Агаларов перешёл из "Уфы" в "Ахмат" в июле 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. С тех пор лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ лишь один раз попал в стартовый состав в матче чемпионата, забив в шести встречах лишь один гол.

"Агаларов — дорогая покупка для "Ахмата"? 100 миллионов рублей — это много? Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает — я должен его убрать?" — сказал Талалаев.