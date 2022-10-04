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4 октября, 09:51

В НАТО испугались, что Россия может провести ядерные испытания в Чёрном море

The Times: НАТО предупредило о возможных ядерных испытаниях РФ в Чёрном море

Североатлантический альянс предупредил союзников о том, что Россия, возможно, проведёт ядерные испытания в Чёрном море, продемонстрировав готовность применить оружие массового поражения. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на высокопоставленного источника в сфере обороны.

По его данным, в НАТО считают, что такое развитие событий наиболее вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. Хотя не исключается и второй сценарий, но он сопряжён со значительными рисками, в том числе и для самой РФ. Если российские войска совершат ошибку, указывает газета, то пострадают как украинские поселения, так и города нашей страны. Во избежание такого результата ВС РФ резонно провести ядерные испытания в море, считают в альянсе.

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Ранее Лайф писал, что США не верят в готовность России применить ядерное оружие, но думают над возможным ответом. В американском Совете нацбезопасности обвинили российские власти в "безответственной риторике", которая "не подобает" современной ядерной державе.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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