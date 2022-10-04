В НАТО испугались, что Россия может провести ядерные испытания в Чёрном море

По его данным, в НАТО считают, что такое развитие событий наиболее вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. Хотя не исключается и второй сценарий, но он сопряжён со значительными рисками, в том числе и для самой РФ. Если российские войска совершат ошибку, указывает газета, то пострадают как украинские поселения, так и города нашей страны. Во избежание такого результата ВС РФ резонно провести ядерные испытания в море, считают в альянсе.