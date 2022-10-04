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4 октября, 10:00

Лукашенко заявил, что США и НАТО ежедневно поставляют технику Украине через Польшу

Минск знает, что польский аэродром Жешув ежедневно принимает десятки американских транспортных самолётов с вооружением и военной техникой для Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

"Мы знаем о систематических поставках Соединёнными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывает около десятка, порой больше, американских транспортных самолётов", — приводит его слова пресс-служба главы государства.

Также Лукашенко указал, что ряд европейских стран направляет Киеву ненужную старую технику и оружие, проводя "так называемую утилизацию" в попытках показать участие в помощи украинской армии.

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Ранее Лукашенко заявил, что достичь мира на Украине можно в течение нескольких дней, если этого захотят европейцы. Он подчеркнул, что украинский конфликт является прямым следствием стратегических интриг и величайшей глупости прежде всего западных политиков.

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Сайт президента Белоруссии

Артур Лапсаков

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