Нобелевская премия по физике присуждена за эксперименты с запутанными фотонами
Нобелевская премия по физике присуждена международной группе учёных за исследования в области квантовой механики. Об этом объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Лауреатами стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.
"Премия присуждена за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и первенство в науке о квантовой информации", — говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета.
Ранее Лайф сообщал, что шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине за изучение эволюции человека. А вот японский профессор Ген Мацудзаки на днях получил Шнобелевскую премию за исследование оптимального поворота дверной ручки. Эту награду присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
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