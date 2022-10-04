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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 13:07

Нобелевская премия по физике присуждена за эксперименты с запутанными фотонами

Нобелевская премия по физике присуждена международной группе учёных за исследования в области квантовой механики. Об этом объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Лауреатами стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

"Премия присуждена за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и первенство в науке о квантовой информации", — говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета.

Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Обаме
Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Обаме

Ранее Лайф сообщал, что шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине за изучение эволюции человека. А вот японский профессор Ген Мацудзаки на днях получил Шнобелевскую премию за исследование оптимального поворота дверной ручки. Эту награду присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

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Марина Калегина
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