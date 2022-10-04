Япония высылает российского сотрудника генконсульства в Саппоро

Правительство Японии приняло решение выслать сотрудника генконсульства России в Саппоро. Таким образом Токио отвечает на объявление персоной нон грата японского дипломата из Владивостока, сообщает Kyodo со ссылкой на главу МИД страны Ёсимасу Хаяси.

Указывается, что российский дипломат, которого Правительство Японии высылает из страны, должен покинуть её до 10 октября.

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Лайф напоминает: Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке 26 сентября во время получения за деньги секретных данных о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Российского посла Михаила Галузина после этих событий вызвали в МИД Японии.