Пушилин заявил о стабилизации линии боестолкновения на Краснолиманском направлении

Линия боестолкновения на Краснолиманском направлении стабилизируется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Линия фронта там сейчас стабилизируется. Противник, безусловно, продолжает попытки [прорыва], но уже не теми силами — с учётом того, что были стянуты определённые резервы с Артёмовского направления и под Славянском", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин также заявил о хорошей работе союзных сил. На отдельных направлениях, заметил глава ДНР, фиксируется отступление ВСУ, в частности возле города Артёмовска.