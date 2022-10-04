Пушилин заявил о стабилизации линии боестолкновения на Краснолиманском направлении
Линия боестолкновения на Краснолиманском направлении стабилизируется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Линия фронта там сейчас стабилизируется. Противник, безусловно, продолжает попытки [прорыва], но уже не теми силами — с учётом того, что были стянуты определённые резервы с Артёмовского направления и под Славянском", — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин также заявил о хорошей работе союзных сил. На отдельных направлениях, заметил глава ДНР, фиксируется отступление ВСУ, в частности возле города Артёмовска.
При этом ранее Минобороны РФ сообщило, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Украинские войска понесли потери, однако ВСУ удалось ввести резервы и продолжить наступление.