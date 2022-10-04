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4 октября, 10:06

Пушилин заявил о стабилизации линии боестолкновения на Краснолиманском направлении

Линия боестолкновения на Краснолиманском направлении стабилизируется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Линия фронта там сейчас стабилизируется. Противник, безусловно, продолжает попытки [прорыва], но уже не теми силами — с учётом того, что были стянуты определённые резервы с Артёмовского направления и под Славянском", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин также заявил о хорошей работе союзных сил. На отдельных направлениях, заметил глава ДНР, фиксируется отступление ВСУ, в частности возле города Артёмовска.

ВСУ потеряли более 900 военных за трое суток на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 900 военных за трое суток на Краснолиманском направлении

При этом ранее Минобороны РФ сообщило, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Украинские войска понесли потери, однако ВСУ удалось ввести резервы и продолжить наступление.

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Denis-pushilin.ru

Артур Лапсаков

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