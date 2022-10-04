Восемь человек пострадали при столкновении школьного автобуса и иномарки в Ленобласти
Восемь человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом и иномаркой в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Как уточняет СМИ, с места инцидента в травматологическое отделение госпитализировали четверых детей от 10 до 15 лет, на данный момент они в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу было доставлено столько же взрослых. Причём один из них сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а другие — в среднем. Сообщается также, что ДТП произошло около восьми утра вблизи СНТ "Родничок". На место случившегося в оперативном режиме прибыли следователи ГУ МВД РФ.
Лайф напоминает, что авария в Ленинградской области произошла сегодня утром. Легковой автомобиль "Сааб" въехал в школьный автобус, который собирал детей, живущих в местных населённых пунктах.
LIFE