Восемь человек пострадали при столкновении школьного автобуса и иномарки в Ленобласти

Как уточняет СМИ, с места инцидента в травматологическое отделение госпитализировали четверых детей от 10 до 15 лет, на данный момент они в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу было доставлено столько же взрослых. Причём один из них сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а другие — в среднем. Сообщается также, что ДТП произошло около восьми утра вблизи СНТ "Родничок". На место случившегося в оперативном режиме прибыли следователи ГУ МВД РФ.