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4 октября, 10:05

Восемь человек пострадали при столкновении школьного автобуса и иномарки в Ленобласти

Восемь человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом и иномаркой в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как уточняет СМИ, с места инцидента в травматологическое отделение госпитализировали четверых детей от 10 до 15 лет, на данный момент они в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу было доставлено столько же взрослых. Причём один из них сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а другие — в среднем. Сообщается также, что ДТП произошло около восьми утра вблизи СНТ "Родничок". На место случившегося в оперативном режиме прибыли следователи ГУ МВД РФ.

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Лайф напоминает, что авария в Ленинградской области произошла сегодня утром. Легковой автомобиль "Сааб" въехал в школьный автобус, который собирал детей, живущих в местных населённых пунктах.

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LIFE

Никита Осипов

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