Шойгу: Мобилизованные военные направятся в зону СВО с уже задействованными подразделениями
Военные, которые призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направлены в районы, где проводится спецоперация, вместе с уже задействованными подразделениями. Такое заявление на селекторном совещании сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
По словам министра, в районы СВО будут направляться военные после подготовки и боевого слаживания. Вместе с тем Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом в целях их скорейшей адаптации.
"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", — заявил он.
Ранее Сергей Шойгу призвал не отказывать добровольцам в ходе мобилизации без серьёзных оснований. Министр вместе с тем поручил внимательно контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся в рамках частичной мобилизации.
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