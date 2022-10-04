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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 10:19
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Шойгу: Мобилизованные военные направятся в зону СВО с уже задействованными подразделениями

Военные, которые призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направлены в районы, где проводится спецоперация, вместе с уже задействованными подразделениями. Такое заявление на селекторном совещании сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, в районы СВО будут направляться военные после подготовки и боевого слаживания. Вместе с тем Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом в целях их скорейшей адаптации.

"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", — заявил он.

Шойгу: Более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации
Шойгу: Более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации

Ранее Сергей Шойгу призвал не отказывать добровольцам в ходе мобилизации без серьёзных оснований. Министр вместе с тем поручил внимательно контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся в рамках частичной мобилизации.

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Евгения Колесникова
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