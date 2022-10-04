Шойгу: Мобилизованные военные направятся в зону СВО с уже задействованными подразделениями

Военные, которые призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направлены в районы, где проводится спецоперация, вместе с уже задействованными подразделениями. Такое заявление на селекторном совещании сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, в районы СВО будут направляться военные после подготовки и боевого слаживания. Вместе с тем Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом в целях их скорейшей адаптации.

"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", — заявил он.