Бывший капитан "Зенита" Зырянов стал главным тренером "Черноморца"

Бывший капитан петербургского "Зенита" Константин Зырянов назначен главным тренером новороссийского "Черноморца", выступающего в первенстве Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Во главе "Черноморца" 44-летний специалист сменил Эдуарда Саркисова, переведённого в молодёжную команду. После девяти матчей новороссийский клуб занимает четвёртое место в таблице первой группы Второй лиги.

В составе "Зенита" Зырянов провёл 286 матчей, выиграв чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Полузащитника неоднократно признавали лучшим игроком страны на своей позиции. В 2007 году он стал лучшим футболистом России.