Бывший капитан "Зенита" Зырянов стал главным тренером "Черноморца"
Бывший капитан петербургского "Зенита" Константин Зырянов назначен главным тренером новороссийского "Черноморца", выступающего в первенстве Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Во главе "Черноморца" 44-летний специалист сменил Эдуарда Саркисова, переведённого в молодёжную команду. После девяти матчей новороссийский клуб занимает четвёртое место в таблице первой группы Второй лиги.
В составе "Зенита" Зырянов провёл 286 матчей, выиграв чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Полузащитника неоднократно признавали лучшим игроком страны на своей позиции. В 2007 году он стал лучшим футболистом России.
Добавим, что ранее бывший игрок национальной сборной занимал пост советника генерального директора "Зенита" по молодёжному футболу. Также он возглавлял молодёжную команду сине-бело-голубых и "Зенит-2".
ФК "Зенит"