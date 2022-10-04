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4 октября, 10:15

Бывший капитан "Зенита" Зырянов стал главным тренером "Черноморца"

Бывший капитан петербургского "Зенита" Константин Зырянов назначен главным тренером новороссийского "Черноморца", выступающего в первенстве Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Во главе "Черноморца" 44-летний специалист сменил Эдуарда Саркисова, переведённого в молодёжную команду. После девяти матчей новороссийский клуб занимает четвёртое место в таблице первой группы Второй лиги.

Радимов назначен советником гендиректора "Зенита" по развитию молодёжного футбола

Радимов назначен советником гендиректора "Зенита" по развитию молодёжного футбола

В составе "Зенита" Зырянов провёл 286 матчей, выиграв чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Полузащитника неоднократно признавали лучшим игроком страны на своей позиции. В 2007 году он стал лучшим футболистом России.

Добавим, что ранее бывший игрок национальной сборной занимал пост советника генерального директора "Зенита" по молодёжному футболу. Также он возглавлял молодёжную команду сине-бело-голубых и "Зенит-2".

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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