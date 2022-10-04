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4 октября, 10:16

Путин может сегодня подписать законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в РФ

Президент России Владимир Путин может сегодня подписать законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Такой шанс есть, [документы] вот-вот поступят, скорее всего, сегодня они будут подписаны", — сказал он журналистам.

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При этом выступать с публичными заявлениями по новым территориям глава российского государства во вторник не планирует, добавил представитель Кремля.

"Нет, выступление президента было ранее, мы все его смотрели и слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируем", — указал Песков.

Накануне Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и в тот же день приняла конституционные законы об образовании новых субъектов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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