"Не позволим давить на нас": Вучич горячо отреагировал на заявления посла Украины

Сербия не потерпит давления со стороны других, даже более сильных стран. Об этом заявил президент Александр Вучич в ответ на заявление посла Украины Владимира Толкача. Последний призвал Белград присоединиться к антироссийской политике, пишет N1.

"Если иностранные дипломаты считают, что пора нагло давить на нашу страну, то они выбрали не тот момент. Мы не позволим сделать это даже тем, кто намного сильнее. Мы не сделали ничего плохого против Украины", — сказал Вучич.

Президент Сербии напомнил о бомбардировках Югославии в 1999 году, когда Украина даже не попыталась помочь или остановить полёты. Поэтому Киев "может читать лекции кому-то ещё", указал сербский президент.

"Десятки сербских мальчиков и девочек погибли в результате бомбардировок НАТО. Я не помню ни одной украинской просьбы о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН или о введении санкций против агрессоров на Сербию. Украине и всем другим странам, запрашивающим судебные процессы над военными преступниками в связи с украинско-российским конфликтом, ещё не поздно потребовать, чтобы убийцы сербских детей во время агрессии НАТО предстали перед судом, для военных преступлений нет срока давности. Вот шанс показать, что кто-то принципиальный", — заключил Вучич.

Ранее посол Украины Владимир Толкач в интервью N1 заявил, что Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении. Он также призвал страну присоединиться к антироссийской политике и ввести санкции.