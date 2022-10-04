"Без гвалта, без шума": Лукашенко распорядился проверить пребывающих в запасе военнообязанных

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности поручил проверить военнообязанный состав, находящийся в запасе. По его словам, военкоматы должны заняться данным вопросом по завершении в стране уборочной кампании.

"Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", — сказал глава республики.