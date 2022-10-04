В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об участии Белоруссии в СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос об участии Белоруссии в специальной военной операции. Тем не менее он ответил, что Москва и Минск являются союзниками и партнёрами, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

"Белоруссия — это наш союзник, это наш партнёр, с которым у нас Союзное государство. И, конечно, в рамках этого Союзного государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие", — сказал журналистам во вторник представитель Кремля.

Лукашенко: Украина стянула к белорусской границе до 15 тысяч военнослужащих

Лукашенко: Украина стянула к белорусской границе до 15 тысяч военнослужащих

Ранее сам Александр Лукашенко на военном совещании во вторник заявил, что его страна принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако белорусских военнослужащих там нет.

"Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем", — сказал он.