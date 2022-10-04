В Кремле сочли позитивной попытку Маска найти решение украинского конфликта
Песков считает позитивной попытку Маска найти способ урегулировать украинский конфликт
Попытки таких людей, как Илон Маск, найти пути урегулирования ситуации на Украине весьма позитивны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам по себе факт весьма позитивный, что такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что нужно сделать, чтобы перейти в мирное русло", — сказал он журналистам.
Однако подобные размышления даже тех, кто находит в себе мудрость думать об этом, разбиваются о такие действия, подобно сегодняшнему решению президента Украины Владимира Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом Путиным, заметил Песков.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру.
Wikipedia / Heisenberg Media