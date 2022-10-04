В Кремле сочли позитивной попытку Маска найти решение украинского конфликта

Попытки таких людей, как Илон Маск, найти пути урегулирования ситуации на Украине весьма позитивны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам по себе факт весьма позитивный, что такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что нужно сделать, чтобы перейти в мирное русло", — сказал он журналистам.

Однако подобные размышления даже тех, кто находит в себе мудрость думать об этом, разбиваются о такие действия, подобно сегодняшнему решению президента Украины Владимира Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом Путиным, заметил Песков.