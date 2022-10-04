"Я тоже, как и многие, восприняла заявление Баха в штыки. Единственное право отбора на международные соревнования, тем более Олимпийские игры, — те места и результаты, которые показывают спортсмены. А тот компромисс, который предложил Бах, — предательство своей страны. Если у них это в порядке вещей и как-то поощряется олимпийским комитетом, то это не к нашей стране, конечно. Там же даже есть статья, что, если вы на кого-то доносите, это поощряется и даже спонсируется", — сказала Роднина.