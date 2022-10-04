Роднина назвала предательством России предложенный МОК компромисс
Роднина: Предложенный Бахом компромисс — предательство своей страны
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала предательством страны условия, при соблюдении которых МОК готов вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает РИА "Новости".
На прошлой неделе президент МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.
"Я тоже, как и многие, восприняла заявление Баха в штыки. Единственное право отбора на международные соревнования, тем более Олимпийские игры, — те места и результаты, которые показывают спортсмены. А тот компромисс, который предложил Бах, — предательство своей страны. Если у них это в порядке вещей и как-то поощряется олимпийским комитетом, то это не к нашей стране, конечно. Там же даже есть статья, что, если вы на кого-то доносите, это поощряется и даже спонсируется", — сказала Роднина.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты, борцы и гимнасты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Владимир Гердо