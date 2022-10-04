НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 10:33

"Жители высказали своё мнение": В Кремле исключили повторение референдумов в новых регионах РФ

Песков исключил повторные референдумы в новых регионах РФ по предложению Маска

Новых референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быть не может, поскольку их жители уже выразили своё мнение о вхождении в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Илона Маска об урегулировании ситуации на Украине.

"Что касается проведения референдума, то жители уже высказали своё мнение. И здесь ничего другого быть не может", — сказал он журналистам.

В Кремле сочли позитивной попытку Маска найти решение украинского конфликта

В Кремле сочли позитивной попытку Маска найти решение украинского конфликта

Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру.

Обложка ©

VK / ДНР Онлайн

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров