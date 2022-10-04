"Жители высказали своё мнение": В Кремле исключили повторение референдумов в новых регионах РФ

Новых референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быть не может, поскольку их жители уже выразили своё мнение о вхождении в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Илона Маска об урегулировании ситуации на Украине.