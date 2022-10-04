"Жители высказали своё мнение": В Кремле исключили повторение референдумов в новых регионах РФ
Песков исключил повторные референдумы в новых регионах РФ по предложению Маска
Новых референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быть не может, поскольку их жители уже выразили своё мнение о вхождении в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Илона Маска об урегулировании ситуации на Украине.
"Что касается проведения референдума, то жители уже высказали своё мнение. И здесь ничего другого быть не может", — сказал он журналистам.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру.
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