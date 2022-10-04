Терапевт рассказала, почему немеют руки

Онемение рук может быть вызвано длительной работой за компьютером. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова.

"Онемение рук возникает у людей, которые заняты работой на компьютерной клавиатуре, пользуются компьютерной мышкой. Если ваша рука часто выполняет сгибательно-разгибательные движения кистью, значит, вы можете быть подвержены туннельному синдрому, то есть у вас могут неметь пальцы, возникать покалывание в пальцах рук", — отметила она.

Специалист добавила, что разновидностью туннельной невропатии является синдром запястного канала. Он связан с компрессионно-ишемическим воздействием на срединный нерв, который проходит в карпальном канале. Причём этот недуг возникает у женщин намного чаще, обратила внимание эксперт.

Врач порекомендовала периодически разминать руки, чтобы ткани лучше кровоснабжались. Эксперт добавила, что онемение может произойти и из-за недостатка магния, который жители мегаполисов очень быстро тратят при стрессе. Кроме того, причиной расстройства чувствительности может быть и рассеянный склероз. В результате поражается изоляционная оболочка нерва и происходит нарушение передачи импульсов. Также онемение рук является признаком приближающейся мигрени, заключила терапевт.