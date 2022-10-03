Два главных средства для борьбы с сухостью кожи осенью
Дерматолог Мошкова назвала два главных средства для борьбы с сухостью кожи осенью
Кожа человека лучше всего чувствует себя в летний период, а с наступлением холодов её состояние ухудшается, в том числе обостряются хронические кожные заболевания. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" врач-дерматолог ГКВД Елена Мошкова рассказала, что поможет спасти кожу в осенние месяцы.
"Базовых продуктов для ухода за кожей только два — это очищающее средство, которое подбирается по типу кожи, и крем, который мы подбираем по проблеме, которую хотим решить", — объяснила Мошкова.
Те, кто столкнулся с излишней сухостью, могут использовать скрабы и пилинги, но не слишком часто. Самое главное — правильно подобрать очищающее/увлажняющее средство и крем. Врач добавила, что в домашних условиях можно использовать и некоторые масла.
Ранее дерматолог Екатерина Вертиева предупредила о смертельно опасном грибке кожи с "детским" названием. Врач напомнила, что подхватить его можно в спортзалах, банях, саунах и других общественных местах, особенно при низком иммунитете.
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