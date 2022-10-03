Два главных средства для борьбы с сухостью кожи осенью

Кожа человека лучше всего чувствует себя в летний период, а с наступлением холодов её состояние ухудшается, в том числе обостряются хронические кожные заболевания. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" врач-дерматолог ГКВД Елена Мошкова рассказала, что поможет спасти кожу в осенние месяцы.

"Базовых продуктов для ухода за кожей только два — это очищающее средство, которое подбирается по типу кожи, и крем, который мы подбираем по проблеме, которую хотим решить", — объяснила Мошкова.

Те, кто столкнулся с излишней сухостью, могут использовать скрабы и пилинги, но не слишком часто. Самое главное — правильно подобрать очищающее/увлажняющее средство и крем. Врач добавила, что в домашних условиях можно использовать и некоторые масла.