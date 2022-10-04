Совфед узаконил трудовые права мобилизованных россиян
Совет Федерации одобрил закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию. Такое решение сенаторы приняли на заседании во вторник.
Документ предусматривает приостановление действия трудового договора мобилизованного сотрудника на период прохождения военной службы. Речь идёт как о гражданах, получивших повестку по частичной мобилизации, так и о тех, кто поступил на службу по контракту или пошёл на фронт добровольцем. Период приостановления действия трудового договора будет засчитан в трудовой стаж. Кроме того, за мобилизованным сотрудником сохраняется его место работы и должность. Вернуться к своим прежним должностным обязанностям нужно в течение трёх месяцев после окончания военной службы, иначе работодатель сможет расторгнуть договор.
Вместе с тем закон обязывает работодателя выплатить мобилизованному работнику заработную плату и все причитающиеся ему выплаты за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан.