Совфед узаконил трудовые права мобилизованных россиян

Документ предусматривает приостановление действия трудового договора мобилизованного сотрудника на период прохождения военной службы. Речь идёт как о гражданах, получивших повестку по частичной мобилизации, так и о тех, кто поступил на службу по контракту или пошёл на фронт добровольцем. Период приостановления действия трудового договора будет засчитан в трудовой стаж. Кроме того, за мобилизованным сотрудником сохраняется его место работы и должность. Вернуться к своим прежним должностным обязанностям нужно в течение трёх месяцев после окончания военной службы, иначе работодатель сможет расторгнуть договор.