"Матч ТВ" покажет все матчи ЧМ-2022 на каналах холдинга

"Матч ТВ" покажет все 64 матча предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Часть игр будет транслироваться в федеральном эфире "Матч ТВ". Другие встречи покажут на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.