Мобилизованным рассказали, как часто они смогут общаться с родными

Качковский уточнил, что пообщаться с родственниками военнослужащему предоставляется возможность дважды в день: в утренние и вечерние часы. Кроме того, информацию о мобилизованном родные и близкие смогут узнать, обратившись в военкомат, сотрудники которого всегда сообщают, в какую часть направлен гражданин. Можно обратиться за сведениями и в воинскую часть, но если с ней связи нет, то военный комиссариат обязательно выслушает и поможет решить вопросы. Причём лично туда приходить не нужно, достаточно позвонить по горячей линии или отправить обращение по электронной почте.