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4 октября, 10:53

Мобилизованным рассказали, как часто они смогут общаться с родными

Военком Качковский: Мобилизованные россияне смогут общаться с родственниками дважды в день

В утренние и вечерние часы у мобилизованных россиян есть возможность связываться с родственниками. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский.

"Мобильная связь в частях определена регламентом воинской части. Как правило, перед ужином в личные часы предоставляется возможность любому военнослужащему позвонить родственникам и близким", — сказал он.

Качковский уточнил, что пообщаться с родственниками военнослужащему предоставляется возможность дважды в день: в утренние и вечерние часы. Кроме того, информацию о мобилизованном родные и близкие смогут узнать, обратившись в военкомат, сотрудники которого всегда сообщают, в какую часть направлен гражданин. Можно обратиться за сведениями и в воинскую часть, но если с ней связи нет, то военный комиссариат обязательно выслушает и поможет решить вопросы. Причём лично туда приходить не нужно, достаточно позвонить по горячей линии или отправить обращение по электронной почте.

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Getty Images / Sefa Karacan

Светлана Оперук

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