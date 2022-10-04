Мобилизованным рассказали, как часто они смогут общаться с родными
Военком Качковский: Мобилизованные россияне смогут общаться с родственниками дважды в день
В утренние и вечерние часы у мобилизованных россиян есть возможность связываться с родственниками. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский.
"Мобильная связь в частях определена регламентом воинской части. Как правило, перед ужином в личные часы предоставляется возможность любому военнослужащему позвонить родственникам и близким", — сказал он.
Качковский уточнил, что пообщаться с родственниками военнослужащему предоставляется возможность дважды в день: в утренние и вечерние часы. Кроме того, информацию о мобилизованном родные и близкие смогут узнать, обратившись в военкомат, сотрудники которого всегда сообщают, в какую часть направлен гражданин. Можно обратиться за сведениями и в воинскую часть, но если с ней связи нет, то военный комиссариат обязательно выслушает и поможет решить вопросы. Причём лично туда приходить не нужно, достаточно позвонить по горячей линии или отправить обращение по электронной почте.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призванные осенью срочники не будут задействованы в спецоперации на Украине. При этом военные, которые сейчас заканчивают службу, вернутся домой.
Getty Images / Sefa Karacan