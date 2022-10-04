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4 октября, 10:53

В Бердянске задержали военного ВСУ, готовившего теракты

Правоохранителям удалось задержать в Бердянске бойца ВСУ, который готовил теракты в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

"Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о том, что в одном из домов скрывается подозрительный мужчина. Полицейские проверили указанный адрес и установили, что мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению в Запорожской области диверсий, терактов, к наведению и корректировке огня", — уточнили в пресс-службе.

Мужчину задержали, проводится проверка. Осмотрев телефон злоумышленника, полицейские установили факт его связи с военными ВСУ и обнаружили снимки мест несения службы. Кроме того, в гаджете были найдены сообщения, в которых задержанный говорит о готовности помогать украинским войскам, давая наводки на военные объекты ВС РФ.

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Shutterstock

Варвара Романова

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