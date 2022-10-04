Свыше 240 горняков выводят на поверхность из-за пожара в шахте в Кузбассе

Более 130 горняков эвакуированы из шахты "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе Кузбасса из-за возгорания в вентиляционном штреке. Под землёй остаются более ста рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"В 15:46 (11:46 мск) поступило сообщение, что на филиале "Шахта "Ерунаковская-8" ОАО ОУК "Южкузбассуголь" пожар в вентиляционном штреке 48-9", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

К настоящему моменту возгорание локализовано, пострадавших нет. К 13:00 на поверхность вывели 132 человека, под землёй оставались 111 рабочих.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте после возгорания химреагента. Работы предприятия приостановлены, люди эвакуированы. Угрозы жизни и здоровью работников нет.