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4 октября, 11:08

Свыше 240 горняков выводят на поверхность из-за пожара в шахте в Кузбассе

Более 130 горняков эвакуированы из шахты "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе Кузбасса из-за возгорания в вентиляционном штреке. Под землёй остаются более ста рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"В 15:46 (11:46 мск) поступило сообщение, что на филиале "Шахта "Ерунаковская-8" ОАО ОУК "Южкузбассуголь" пожар в вентиляционном штреке 48-9", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

К настоящему моменту возгорание локализовано, пострадавших нет. К 13:00 на поверхность вывели 132 человека, под землёй оставались 111 рабочих.

Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области

Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте после возгорания химреагента. Работы предприятия приостановлены, люди эвакуированы. Угрозы жизни и здоровью работников нет.

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге на площади 300 квадратов загорелся склад с химикатами. На опубликованных кадрах было видно, что огромное чёрное пламя заметно даже из отдалённых территорий, а люди закрывают окна, чтобы едкий дым не пробрался в квартиру.

Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по Кемеровской области

Артур Лапсаков

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