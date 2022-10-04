Россиянам рассказали, как снизить температуру без лекарств

Снизить температуру тела поможет, в частности, горячая вода. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Очень хорошо снижает температуру просто горячая вода, даже не чай. Нужно выпить мелкими глотками стакан или два. Горячая вода способствует тому, что поры открываются, начинается потоотделение, и у человека быстрее снижается температура", — рассказала она.

По словам эксперта, снижать температуру без лекарств стоит, если она не поднялась до сильно высоких значений. Поможет в этом и прохладный душ, а также обтирание мокрым полотенцем, обратила внимание врач. В последнем случае стоит затронуть лоб, шею, подмышки и паховую область, так как там крупные сосуды близко проходят к коже. Кроме того, специалист посоветовала протирать эти участки кусочком льда. Однако при снижении температуры важно учитывать общее самочувствие, заключила терапевт.