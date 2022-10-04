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4 октября, 11:22

Путин разрешил военнослужащим-срочникам заключать контракт на службу в ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет россиянам, в том числе солдатам-срочникам, заключать контракт на службу в органах Федеральной службы безопасности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, заключать контракт с ФСБ смогут как мужчины, пребывающие в запасе, так и не находящиеся в нём, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, он распространяется на солдат-срочников, получивших до призыва среднее профессиональное образование и поступающих на военную службу по контракту. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Призванные осенью срочники попадут в подразделения, не связанные с участием в СВО

Призванные осенью срочники попадут в подразделения, не связанные с участием в СВО

Ранее в Генштабе РФ сообщили, что текущей осенью к службе в армии призовут 120 тысяч срочников, что меньше, чем годом ранее. Такое количество призывников полностью удовлетворит потребности государства, указали там.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Артур Лапсаков

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