Путин разрешил военнослужащим-срочникам заключать контракт на службу в ФСБ

Согласно тексту документа, заключать контракт с ФСБ смогут как мужчины, пребывающие в запасе, так и не находящиеся в нём, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, он распространяется на солдат-срочников, получивших до призыва среднее профессиональное образование и поступающих на военную службу по контракту. Указ вступает в силу со дня его подписания.