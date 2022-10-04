Путин разрешил военнослужащим-срочникам заключать контракт на службу в ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет россиянам, в том числе солдатам-срочникам, заключать контракт на службу в органах Федеральной службы безопасности. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно тексту документа, заключать контракт с ФСБ смогут как мужчины, пребывающие в запасе, так и не находящиеся в нём, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, он распространяется на солдат-срочников, получивших до призыва среднее профессиональное образование и поступающих на военную службу по контракту. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в Генштабе РФ сообщили, что текущей осенью к службе в армии призовут 120 тысяч срочников, что меньше, чем годом ранее. Такое количество призывников полностью удовлетворит потребности государства, указали там.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков